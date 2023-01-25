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25 января, 04:43

Спящая мощь: На Камчатке учёные поднялись в небо ради уникальных фото пяти вулканов

Учёные РАН провели аэрофотосъёмку пяти вулканов на Камчатке

<p>Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН</p>

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Учёные на Камчатке задействовали вертолёт, чтобы провести уникальную аэрофотосъёмку пяти местных вулканов: Малого Семячика, Карымского, Жупановского, Корякского и Авачинского. Об этом рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

"Вулканы показали себя с лучшей стороны. Видимость была идеальной, ни одно облачко не мешало работе. Нам удалось произвести аэрофотосъёмку в полном объёме. В вертолёте была установлена также тепловая камера, которая фиксировала температуру полей, фумарол, струй, общую температуру кратеров. В целом удалось зафиксировать всё, что происходит на вулканах", — сообщил агентству "Камчатка-информ" Озеров.

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Вулкан на Камчатке. Фото © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

По его словам, в облёте в первый раз приняли участие представители разных научных и образовательных учреждений. Он отметил, что на Камчатке создана магистратура по вулканологии и сейсмологии, которая готовится уже в ближайшие годы начать выпускать экспертов по редким специальностям. Кроме того, в ближайшее время учащиеся в магистратуре смогут проводить практические занятия на одном из наиболее активных вулканов планеты — Карымском.

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Анатолий Симоненко

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