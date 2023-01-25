Серябкина — "ботаник", а Эльман — "автомойщик": Звёзды признались в "нелепых отмазках" ради прогулов в универе

Сегодня, 25 января, в России отмечается День студента, он же Татьянин день. Это ли не повод вспомнить, как прошло несколько лет за парами в аудиториях и на сессиях? В преддверии праздника поделились воспоминаниями и некоторые российские звёзды.

Так, фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал, что учился в Новосибирском медицинском институте, поэтому не было ничего страшнее прогулов. "Гигабайты" имён, терминов и определений одного пропущенного занятия, да ещё на латыни, трудно было восстановить, рассказал певец.

"Лучше приходить и осваивать предмет. Плохие специалисты не нужны. Неважно, кем вы хотите быть: учителем, космонавтом, инженером или врачом. Если вы идёте учиться — учитесь, потому что потом вас этому никто не научит", — привели Лайфу в "Звуке" комментарий Фомина, записанный для плейлиста "Гуляй, студент".

А вот у Эльмана нашлась забавная история о прогуле. У него был преподаватель, который освобождал от занятий того, кто помоет ему машину. Вызвавшись на такие работы однажды вместе с другом, будущий певец сделал только хуже. Они, не имея опыта, поцарапали автомобиль педагога. В дальнейшем стало "настоящим испытанием" сдать ему экзамен.

Ольга Серябкина же рассказала, что много зубрила. Причём даже после того, как начала выступать. Она училась на лингвиста, и, по словам знаменитости, неуспевающих отчисляли сразу. Поэтому, выступив на сцене, она "вновь превращалась в максимального ботаника", хотя бывали и прогулы.

"Иногда прогуливала философию и КСЕ — предметы, которые напрямую не относились к профессии. У меня были достаточно смешные отмазки: например, я придумывала, что мне нужно забрать паспорт возле метро. Я делала это в начале пары, чтобы скрыть несделанное домашнее задание", — призналась Серябкина.

Моя Мишель училась в Благовещенском педагогическом университете и была отличницей, пока в её жизнь не ворвался рок. На первом курсе она даже ездила в библиотеку в семь утра. Потом девушке стало всё равно до оценок, она стала ходить ночами на "тусовки", а утром напротив университета пила алкоголь. Юлианна Караулова призналась, что каталась на сноубордах вместо подготовки к экзаменам. А Natan жалеет, что пропускал пары ораторской речи, потому что считал это самым ненужным для себя, читающего рэп, предметом.