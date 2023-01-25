Когда устройств много: Названа оптимальная скорость для домашнего интернета

Россияне в большинстве своём дома обходятся скоростью интернета на уровне 100 Мбит/с, однако на сегодняшний день такой "базовый минимум" подходит уже не всем. Об этом заявила руководитель подразделения одного из крупных российских телеком-провайдеров Екатерина Кривошеева. Она напомнила, что теперь уже бывает доступно даже подключение со скоростью 900 мегабит в секунду, но есть вариант оптимальнее.

"Всё больше клиентов выбирают более быстрые варианты: 250–300 Мбит/с. Я считаю, что это оптимальная скорость для текущих запросов пользователей. Она нужна тем, у кого в доме много устройств, подключающихся к интернету одновременно", — рассказала Кривошеева в интервью радио Sputnik.

Как объяснила эксперт, такая скорость пригодится, например, если в семье есть и смартфоны, и планшет, и компьютер со Smart TV. Также требования к качеству связи могут быть завышены у тех, кто много времени проводит или работает онлайн. Скорость в 250–300 Мбит/с необходима и тем, кто просто много проводит времени за просмотром видео, считает Кривошеева.