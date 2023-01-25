Зеленский предупредил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки в стране ещё будут. Последние увольнения и назначения он назвал лишь "очередными".
"Сегодня общество стало свидетелем очередного набора принятых кадровых решений. Я подчеркиваю слово – очередного. Мы продолжим предпринимать соответствующие шаги — общественность увидит каждое из них", — заявил Зеленский в своём Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, что жители страны поддержат каждый из шагов правительства по кадровым перестановкам.
Ранее Лайф писал, что Зеленский произвёл новые кадровые перестановки. Так, он уволил глав нескольких регионов — Сумской, Днепропетровской, Киевской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Замглавы Офиса президента назначен Алексей Кулеба.
Офис Президента Украины