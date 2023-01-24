"Проливается свет на коррупцию": Во Франции забили тревогу после кадровых чисток на Украине

"В правительстве Зеленского уходят в отставку: проливается свет на коррупцию внутри системы. Напоминаю, что Франция ежемесячно отправляет этому коррумпированному режиму 300 миллионов евро. И это может происходить на протяжении всего 2023 года. Это неприемлемо!" — возмутился французский политик в "Твиттере".