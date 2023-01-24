"Проливается свет на коррупцию": Во Франции забили тревогу после кадровых чисток на Украине
Французский политик Филиппо: Массовые зачистки показали коррупционность режима Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что раскрытый коррупционный скандал на Украине лишний раз подтверждает необходимость прекратить отправлять деньги киевскому режиму Владимира Зеленского.
"В правительстве Зеленского уходят в отставку: проливается свет на коррупцию внутри системы. Напоминаю, что Франция ежемесячно отправляет этому коррумпированному режиму 300 миллионов евро. И это может происходить на протяжении всего 2023 года. Это неприемлемо!" — возмутился французский политик в "Твиттере".
Напомним, накануне Зеленский выступил с обращением, в котором признал факт массовых перестановок в руководстве, а заодно запретил выезд из страны целому ряду госслужащих. А уже сегодня, 24 января, в отставку ушли замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Третьим чиновником, который покинул пост, стал замгенпрокурора страны Алексей Симоненко. Четвёртым написал заявление об увольнении замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря. В отставку также подал и заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода.
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