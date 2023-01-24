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24 января, 15:23

На Украине заявили о возможной отставке Шмыгаля

"Страна.ua" сообщила о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины

<p>Премьер Украины Денис Шмыгаль. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Denys_Smyhal/4377" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Denys_Smyhal</a></p>

Премьер Украины Денис Шмыгаль. Обложка © Telegram / Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

Как утверждает неназванный собеседник СМИ, глава кабмина был тесно связан с подозреваемым в коррупции заместителем министра инфраструктуры, развития общин и территорий Василием Лозинским. Тот был практически правой рукой Шмыгаля ещё во времена, когда оба чиновника работали в Администрации Львовской области. Но сейчас глава украинского правительства всеми силами старается дистанцироваться от Лозинского, которого уже взяли под стражу.

"В кабмине Василий Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля", — полагает источник издания.

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Напомним, ранее 24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Вторым подал в отставку замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Это произошло после скандала с закупками. Третьим чиновником, который покинул пост, стал замгенпрокурора страны Алексей Симоненко. Четвёртым написал заявление об увольнении замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря. В отставку также подал и заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

Наталья Исакова

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