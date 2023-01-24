На Украине заявили о возможной отставке Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

Как утверждает неназванный собеседник СМИ, глава кабмина был тесно связан с подозреваемым в коррупции заместителем министра инфраструктуры, развития общин и территорий Василием Лозинским. Тот был практически правой рукой Шмыгаля ещё во времена, когда оба чиновника работали в Администрации Львовской области. Но сейчас глава украинского правительства всеми силами старается дистанцироваться от Лозинского, которого уже взяли под стражу.