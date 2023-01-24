Третий украинский чиновник за это утро написал заявление об отставке

На Украине продолжаются отставки высших должностных лиц, и третьим чиновником, который покинул пост за утро вторника, стал заместитель генпрокурора страны Алексей Симоненко. Об этом информирует офис генпрокурора в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Вторым за это утро подал в отставку замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Это произошло после скандала с закупками: украинские СМИ узнали, что их Минобороны приобретает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева.