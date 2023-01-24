Трампу пришлось объяснять Ким Чен Ыну прозвище, которое он дал главе КНДР в 2017 году

Экс-президент США Дональд Трамп объяснял лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну значение прозвища little rocket man ("маленький человек-ракета"). Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на мемуары бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео.

Впервые публично Трамп назвал так Ким Чен Ына в 2017 году в "Твиттере", а затем повторял это прозвище в речи на Генеральной Ассамблее ООН и на протяжении всего своего президентства. Однако северокорейский лидер не понял его значения. Тогда Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын, кто такой Элтон Джон, на что глава КНДР ответил отрицательно. После этого американский политик признался, что именно песня британского певца вдохновила его назвать Ким Чен Ына маленьким человеком-ракетой.

"Трамп сказал, что это великолепная песня и что он задумывал эту отсылку как комплимент", — говорится в книге Never Give an Inch: Fighting for the America I Love ("Никогда не поддаваться: борьба за Америку, которую я люблю"), которая выходит сегодня, 24 января.

Тогда все присутствующие, в том числе и сам Ким Чен Ын, засмеялись. Однако затем северокорейский лидер подчеркнул, что ему не нравится определение "маленький".