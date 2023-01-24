Посол РФ в Таллине счёл бессмысленными отношения с Эстонией из-за "пещерной русофобии"

Поддерживать отношения на уровне послов с Таллином не имеет смысла из-за "пещерного уровня русофобии" в стране. Так считает российский посол в Эстонии Владимир Липаев.

По его словам, местная дипломатия "абсолютно недоговороспособна", а также невосприимчива к логическим аргументам.

"Она полностью проникнута какой-то пещерной русофобией. И практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться: все контакты, которые у нас должны быть, заблокированы", — сказал посол в эфире "Соловьёв Live".

Липаев также добавил, что представители РФ не могут общаться с местными дипломатами, поскольку все подобные контакты отслеживаются тайной полицией Эстонии. Он назвал обстановку в этой стране абсолютно ненормальной для дипломатических отношений. По его мнению, на данном этапе нет смысла поддерживать отношения с Эстонией на уровне посла.