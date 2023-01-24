Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении в районе Великой Новосёловки, а у самого Угледара идут постоянные артдуэли. О ходе боевых действий рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новосёловки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали", — отметил он в эфире "Соловьёв Live".
На Авдеевском направлении, которое Пушилин назвал одним из самых сложных сейчас, ВС РФ также продвигаются. Кроме того, глава ДНР рассказал о полной зачистке Краснопольевки, которая была освобождена накануне.
Напомним, 23 января стало известно об освобождении Краснопольевки в ДНР. А 21 января Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ещё одного населённого пункта в районе Артёмовска — Двуречья. 20 января стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР.
Vk.com / Минобороны России