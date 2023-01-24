Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на Угледарском направлении

Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении в районе Великой Новосёловки, а у самого Угледара идут постоянные артдуэли. О ходе боевых действий рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На Угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новосёловки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали", — отметил он в эфире "Соловьёв Live".