Минобороны РФ сообщило об освобождении Двуречья в ДНР

Российские добровольцы при огневой поддержке войск ЮВО освободили населённый пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Двуречье ДНР", — сказал Конашенков.

Всего ВСУ в ходе боёв за населённый пункт потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.