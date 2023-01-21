"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 12:14
5900

Минобороны РФ сообщило об освобождении Двуречья в ДНР

ВС России освободили населённый пункт Двуречье в ДНР

Российские добровольцы при огневой поддержке войск ЮВО освободили населённый пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Двуречье ДНР", сказал Конашенков.

Всего ВСУ в ходе боёв за населённый пункт потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

Ранее в Минобороны показывали кадры работы российских вертолётов Ми-28 и Ка-52 по ВСУ. Боевики потеряли танк и легкобронированную технику.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров