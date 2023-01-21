"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 10:08

ВСУ сбросили гранаты на мелькомбинат в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ сбросили две гранаты в курском посёлке Тёткино

Украинские военные сбросили две гранаты в посёлке Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината", — написал губернатор в своём телеграм-канале и уточнил, что в результате атаки украинской стороны удалось избежать пострадавших и существенных повреждений.

ВСУ обстреливают село в Белгородской области, один снаряд попал в дом

ВСУ обстреливают село в Белгородской области, один снаряд попал в дом

Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по Курской области 8 января. Согласно данным губернатора, под обстрел попал посёлок Тёткино в Глушковском районе. Тогда было зафиксировали не менее десяти прилётов, в результате которых было нарушено энергоснабжение посёлка, а также прилегающего населённого пункта Попово-Лежачи.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров