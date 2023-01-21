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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 10:08
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ВСУ сбросили гранаты на мелькомбинат в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ сбросили две гранаты в курском посёлке Тёткино

Украинские военные сбросили две гранаты в посёлке Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината", — написал губернатор в своём телеграм-канале и уточнил, что в результате атаки украинской стороны удалось избежать пострадавших и существенных повреждений.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по Курской области 8 января. Согласно данным губернатора, под обстрел попал посёлок Тёткино в Глушковском районе. Тогда было зафиксировали не менее десяти прилётов, в результате которых было нарушено энергоснабжение посёлка, а также прилегающего населённого пункта Попово-Лежачи.

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Getty Images / Spencer Platt

Николь Вербер
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