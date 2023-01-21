ВСУ сбросили гранаты на мелькомбинат в Курской области

Украинские военные сбросили две гранаты в посёлке Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината", — написал губернатор в своём телеграм-канале и уточнил, что в результате атаки украинской стороны удалось избежать пострадавших и существенных повреждений.