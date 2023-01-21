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21 января, 09:57

Медведев назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной"

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ и первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной".

"Молодец всё-таки этот [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом Медведев добавил, что победу в этом случае вновь одержит Россия, как это уже было и в 1812-м, и в 1945 году.

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Так Медведев прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Напомним, российский министр сравнил действия США по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера и заявил, что "помощь" Запада Украине является попыткой "окончательно решить "русский вопрос". В ответ же Боррель назвал обвинения Лаврова "совершенно неуместными".

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Николь Вербер

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