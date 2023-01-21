Аэропорт Гоа подключит полицию к ситуации с "минированием" российского самолёта

Руководство аэропорта Даболим в индийском штате Гоа подаст заявление в полицию в связи с инцидентом с российским самолётом авиакомпании Azur Air, следовавшим из Перми. Ранее было получено сообщение о якобы его минировании. Российская сторона была предупреждена о происшествии "в соответствии с действующим протоколом".

"Дирекция аэропорта получила электронное письмо с угрозами минирования рейса 2463 из России. Руководство аэропорта намерено написать заявление по этому поводу в полицию", — сообщили ТАСС в воздушной гавани.