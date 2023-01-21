"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 09:30

Аэропорт Гоа подключит полицию к ситуации с "минированием" российского самолёта

Руководство аэропорта в Гоа напишет заявление в полицию о "минировании" самолёта из РФ

Руководство аэропорта Даболим в индийском штате Гоа подаст заявление в полицию в связи с инцидентом с российским самолётом авиакомпании Azur Air, следовавшим из Перми. Ранее было получено сообщение о якобы его минировании. Российская сторона была предупреждена о происшествии "в соответствии с действующим протоколом".

"Дирекция аэропорта получила электронное письмо с угрозами минирования рейса 2463 из России. Руководство аэропорта намерено написать заявление по этому поводу в полицию", сообщили ТАСС в воздушной гавани.

Лайф публикует видео внезапного досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air

Лайф публикует видео внезапного досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air

Напомним, рейс авиакомпании Azur Air, следовавший из Перми в Гоа был перенаправлен в Узбекистан из-за угрозы взрыва. Как сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии, на борту находилось 240 человек.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров