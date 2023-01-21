Экс-главу Центра Хруничева арестовали заочно
Экс-глава Центра Хруничева Калиновский заочно арестован по обвинению в мошенничестве
Савёловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест экс-гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Андрея Калиновского.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал в отношении А. Калиновского меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили РИА "Новости" в суде.
Срок действия установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
Ранее сегодня Лайф писал, что бывший глава Центра Хруничева был объявлен в розыск.
ТАСС / Михаил Джапаридзе