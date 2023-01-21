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21 января, 09:16

Экс-главу Центра Хруничева арестовали заочно

Экс-глава Центра Хруничева Калиновский заочно арестован по обвинению в мошенничестве

Савёловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест экс-гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Андрея Калиновского.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал в отношении А. Калиновского меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили РИА "Новости" в суде.

Срок действия установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

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Ранее сегодня Лайф писал, что бывший глава Центра Хруничева был объявлен в розыск.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ирина Фальке

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