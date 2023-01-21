Подполковник из США разбил надежды ВСУ на "победу" с помощью западного "чудо-оружия"
Подполковник из США Дэвис: Танки Abrams и Leopard не помогут Украине победить Россию
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис предупредил Украину о неминуемом поражении в конфликте с Россией. По его мнению, ход боевых действий невозможно изменить даже с помощью западных танков Abrams и Leopard, которые ВСУ считают "чудо-оружием".
"Абрамсы" или "Леопарды" — это не "чудо-оружие", обладание которым приведёт к крупным успехам на украинском поле боя", — объяснил офицер в интервью изданию 19FortyFive.
Дэвис отметил, что даже с высокотехнологичным западным оружием у Вооружённых сил Украины не хватит сил вытеснить Россию весной.
"Исход конфликта [президента Украины Владимира] Зеленского против России не будет зависеть от того, получит он "Абрамсы" и "Леопарды" или нет", — подчеркнул Дэвис и добавил, что, как это было и в древние времена, противостояния "выигрываются или проигрываются людьми, а не машинами".
Ранее в США сообщали, что поставки оружия Украине нужны для наступления на Россию. Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, для успешной наступательной операции необходимо иметь не только личный состав. Бойцы к тому же должны быть подготовлены и обучены применению техники.
Getty Images / Spencer Platt