Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис предупредил Украину о неминуемом поражении в конфликте с Россией. По его мнению, ход боевых действий невозможно изменить даже с помощью западных танков Abrams и Leopard, которые ВСУ считают "чудо-оружием".

"Абрамсы" или "Леопарды" — это не "чудо-оружие", обладание которым приведёт к крупным успехам на украинском поле боя", — объяснил офицер в интервью изданию 19FortyFive.

Дэвис отметил, что даже с высокотехнологичным западным оружием у Вооружённых сил Украины не хватит сил вытеснить Россию весной.

"Исход конфликта [президента Украины Владимира] Зеленского против России не будет зависеть от того, получит он "Абрамсы" и "Леопарды" или нет", — подчеркнул Дэвис и добавил, что, как это было и в древние времена, противостояния "выигрываются или проигрываются людьми, а не машинами".