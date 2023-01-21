Роскомнадзор подтвердил планы ограничить передачу платёжной информации в Telegram с 1 марта

Telegram, находящийся в списке иностранных мессенджеров согласно ФЗ "Об информации", будет ограничен в передаче платёжной информации с 1 марта. Об этом рассказали в Роскомнадзоре, комментируя появившиеся в СМИ данные.

"Ряду организаций в России запрещено будет использовать такие (иностранные. — прим. Лайфа) мессенджеры для передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг", — пояснили ТАСС в ведомстве.

Там также напомнили, что основными критериями отнесения мессенджера к иностранным являются отправка сообщения конкретному пользователю, а также сведения о том, что владелец программы — иностранное лицо. В Роскомнадзоре добавили, что ещё в 2022 году были внесены поправки в закон "Об информации", по ним с 1 марта этого года иностранные мессенджеры не смогут подключать сервисы денежных переводов.