Роскомнадзор решил ограничить использование новой функции Telegram

Роскомнадзор принял решение отнести Telegram к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платёжной информации. Запрет будет введён новым законом с 1 марта, он может затронуть интеграцию мессенджера Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также сервисами банков. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на РКН.

Как отмечает издание, ряд российских банков уже из-за ограничений в работе App Store начали развивать банкинг через этот мессенджер. Они уверяют, что все операции проводятся на их стороне. Однако новый закон запретит даже отправку вспомогательных сообщений. Впрочем, эксперты считают, что для мессенджера Telegram может быть сделано исключение.

"Не исключено, что Роскомнадзор будет допускать использование оболочки Telegram в банковской инфраструктуре при условии использования банками собственных серверов", — рассказал руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.