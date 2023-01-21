Вирус гриппа B поразил уже большинство регионов России

По данным на вторую неделю 2023 года, вирус гриппа В распространился в 64 из 89 регионах России. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"По данным второй недели 2023 года, вирусы гриппа B обнаружены в 64 субъектах Российской Федерации. В среднем по стране в структуре циркулирующих вирусов гриппа на долю гриппа B приходится около 20%", — цитирует ТАСС Пшеничную.

Вирусы же группы В тоже отличаются между собой, отметила она. Сейчас циркулирует в основном тип В/"Австрия", относящийся к линии "Виктория". А до него доминировал представитель её же — В/"Виктория" B/Washington. По словам эксперта, точечные мутации поверхностных антигенов вируса гриппа во время удвоения приводят к появлению новых штаммов. И так бывает каждый сезон, уточнила она.