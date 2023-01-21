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21 января, 02:12

"Рано или поздно": Врач рассказал, каких болезней ждать подросткам – любителям вейпов

Врач Зайцев: У курящих вейпы подростков могут появиться лор-заболевания

Подростки, которые курят вейп, могут столкнуться в будущем с развитием целого ряда хронических заболеваний. Об этом предупредил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Например, если есть предрасположенность к хроническому тонзиллиту, он обязательно разовьётся. То же самое произойдёт с фарингитом. Если в детстве ребёнка беспокоили аденоиды, то они "вспыхнут" в подростковом или же взрослом возрасте в виде аденоидита. Как пояснил врач, это произойдёт из-за того, что табакокурение пересушивает слизистую задней стенки глотки и провоцирует воспаление, даже если пользоваться мягкими средствами.

"Стекание слизи по носоглотке — тоже, увы, частая история для вейпокурильщиков. И ларингит, который будет иметь уже не подострую, а хроническую стадию. То есть дети, можно сказать, с подросткового возраста имеют воспалительное заболевание гортани, потом это опускается на уровень трахеи, бронхов, лёгких. Такому пациенту гарантирована хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и повышенная предрасположенность к частым пневмониям", — уточнил Зайцев в беседе с ТАСС.

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Ранее Лайф писал, что, согласно опросам, свыше 80% россиян убеждены в необходимости запретить продажу вейпов на территории страны.

Обложка ©

Freepik / arthurhidden

Анатолий Симоненко
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