Врач объяснила, почему сонливость — тревожный признак при свином гриппе
Терапевт Меньщикова назвала пневмонию одним из опасных осложнений свиного гриппа
Одним из самых частых осложнений при свином гриппе является смертельно опасная пневмония. Об этом рассказала врач высшей категории, пульмонолог, терапевт и кандидат медицинских наук Ирина Меньщикова. Она отметила, что на такое развитие болезни могут указывать различные признаки, в том числе сонливость.
По словам врача, сам грипп способен протекать легко, когда в течение одного-двух дней наблюдается повышение температуры. Но если лихорадка не проходит через три-четыре дня, сохраняется слабость, сильный кашель и отсутствие аппетита, это может быть признаком пневмонии.
Медик указала, что лечиться в таком случае самостоятельно нельзя. При первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу, некоторых пациентов направляют в стационар. По словам Меньщиковой, дольше всего лечение проходит у пожилых людей с хроническими заболеваниями. Есть особые случаи со "стёртым течением" болезни.
"Пневмония у них протекает без высокой температуры, лихорадки и кашля — они физически не могут откашлять мокроту. Здесь родственники должны быть внимательными к изменениям состояния пожилого человека. Вялость, потливость, сонливость, отказ от еды — всё это тревожные признаки, которые могут указывать на болезнь", — рассказала врач в беседе с порталом Om1.ru.
Терапевт добавила, что лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Меньщикова напомнила, что лучше всего сделать прививку от пневмонии, она ставится всего один раз в жизни.
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