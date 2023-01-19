Врач объяснила, почему сонливость — тревожный признак при свином гриппе

Одним из самых частых осложнений при свином гриппе является смертельно опасная пневмония. Об этом рассказала врач высшей категории, пульмонолог, терапевт и кандидат медицинских наук Ирина Меньщикова. Она отметила, что на такое развитие болезни могут указывать различные признаки, в том числе сонливость.

По словам врача, сам грипп способен протекать легко, когда в течение одного-двух дней наблюдается повышение температуры. Но если лихорадка не проходит через три-четыре дня, сохраняется слабость, сильный кашель и отсутствие аппетита, это может быть признаком пневмонии.

Медик указала, что лечиться в таком случае самостоятельно нельзя. При первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу, некоторых пациентов направляют в стационар. По словам Меньщиковой, дольше всего лечение проходит у пожилых людей с хроническими заболеваниями. Есть особые случаи со "стёртым течением" болезни.

"Пневмония у них протекает без высокой температуры, лихорадки и кашля — они физически не могут откашлять мокроту. Здесь родственники должны быть внимательными к изменениям состояния пожилого человека. Вялость, потливость, сонливость, отказ от еды — всё это тревожные признаки, которые могут указывать на болезнь", — рассказала врач в беседе с порталом Om1.ru.

Терапевт добавила, что лучшим средством борьбы с болезнью является профилактика. Меньщикова напомнила, что лучше всего сделать прививку от пневмонии, она ставится всего один раз в жизни.