Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ не является стороной конфликта на Украине
Новоиспечённый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не является стороной конфликта на Украине, но продолжит всячески поддерживать Киев.
"Германия не является воюющей стороной, но, несмотря на это, нас затрагивает эта война. Это вызов для безопасности нашей страны. Сейчас важно быстро сделать Бундесвер сильным, речь идёт о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях", — отметил Писториус.
Глава ведомства также отметил важность продолжения поддержки Украины, причём с использованием немецкой военной техники.
Ранее Лайф сообщал, что новый министр обороны Германии 62-летний Борис Писториус официально вступил в должность, дав присягу в Бундестаге.
Getty Images / Moritz Frankenbe