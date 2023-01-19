Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ не является стороной конфликта на Украине

Новоиспечённый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не является стороной конфликта на Украине, но продолжит всячески поддерживать Киев.

"Германия не является воюющей стороной, но, несмотря на это, нас затрагивает эта война. Это вызов для безопасности нашей страны. Сейчас важно быстро сделать Бундесвер сильным, речь идёт о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях", — отметил Писториус.