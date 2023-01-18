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18 января, 10:14

Стало известно, что связывает нового главу Минобороны ФРГ с экс-канцлером страны

Эксперт Белов: Новый глава Минобороны ФРГ Писториус был женат на экс-супруге Шрёдера

Новый министр обороны Германии Борис Писториус был женат на бывшей супруге экс-канцлера страны Герхарда Шрёдера. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Это политик из Нижней Саксонии, родины бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Известно, что после развода Шрёдера со своей четвёртой женой Дорис на ней женился Писториус, потом с ней развёлся", — рассказал Белов.

По его словам, некоторые эксперты считают, что именно Дорис оказала на Писториуса положительное влияние по отношению к России. Кроме того, было множество спекуляций по поводу того, кто займёт пост главы Минобороны, отметил Белов. Имели место предположения, что Шольц выдержит гендерный принцип и сохранит соотношение восьми мужчин к восьми женщинам в правительстве.

Однако если Писториуса всё-таки назначат, то пропорция составит девять к семи соответственно и канцлеру придётся искать выход из такого положения. В таком случае, считает эксперт, Шольцу придётся заменить одного из социал-демократов, занимающих министерские должности, на женщину. Как объяснил Белов, гендерный принцип в политике Германии очень силён, ведь неспроста последние годы пост главы Минобороны в ФРГ занимали только представительницы прекрасного пола.

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Напомним, 16 января Ламбрехт сама попросила Шольца об отставке, хотя слухи об этом появились ещё неделю назад. Причина тому — множество скандалов, последним из которых стало обращение министра к гражданам. Перед Новым годом Ламбрехт заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и то, как получила "много особых впечатлений".

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Getty Images / Julian Stratenschulte

Светлана Оперук

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