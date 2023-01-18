Лавров заявил, что миру необходимо услышать слово "победа", которое даёт надежду

Всему миру необходимо услышать слово "победа", ведь оно дарит надежду. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Слово, которое даёт надежду, — это "победа", я думаю, он (мир. — Прим. Лайфа) должен услышать слово "победа", — уверен министр.

Лавров также подчеркнул, что те, кто хочет услышать слово "переговоры", на самом деле не желают диалога и просто всячески манипулируют, чтобы как можно дольше затягивать это противостояние с Россией.