Лавров: Россия ответит на серьёзные предложения по переговорам с Киевом, но пока их нет

Россия готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах по Украине, но на данный момент подобных инициатив не поступало. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Мы будем готовы на любые серьёзные предложения ответить, серьёзных предложений мы пока не видим, но будем готовы их рассмотреть и определиться", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах переговоров Москвы и Запада по Украине.

Лавров отметил, что РФ постоянно слышит "заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины". Однако это всё "чепуха", потому что Запад на самом деле решает всё за Незалежную. Ещё в марте прошлого года, как напомнил Лавров, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с российской стороной.