Лавров: Россия ответит на серьёзные предложения по переговорам с Киевом, но пока их нет
Россия готова рассмотреть любые серьёзные предложения Запада о переговорах по Украине, но на данный момент подобных инициатив не поступало. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года.
"Мы будем готовы на любые серьёзные предложения ответить, серьёзных предложений мы пока не видим, но будем готовы их рассмотреть и определиться", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах переговоров Москвы и Запада по Украине.
Лавров отметил, что РФ постоянно слышит "заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины". Однако это всё "чепуха", потому что Запад на самом деле решает всё за Незалежную. Ещё в марте прошлого года, как напомнил Лавров, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с российской стороной.
Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук выступил за прямые переговоры с Киевом. Это, по мнению дипломата, наилучший вариант, поскольку посредники могут преследовать собственные интересы.
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VK / МИД РФ