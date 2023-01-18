Песков: Украина исключает возможность переговоров, судя по законодательству
Заявления представителей властей Украины о возможности переговоров с РФ расходятся с тем, что прописано в законах страны, которые исключают возможность диалога. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", — отметил представитель Кремля.
Поводом для такого заявления стали высказывания пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой, но при наличии "ряда базовых принципов".
Ранее же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы мирных переговоров с Украиной в нынешних условиях не просматриваются из-за двух главных аспектов: закона Зеленского о запрете диалога с Россией, а также отказа Запада разрешить Киеву проявлять гибкость в этом вопросе.
Официальный сайт президента России