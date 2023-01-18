Песков: Украина исключает возможность переговоров, судя по законодательству

Заявления представителей властей Украины о возможности переговоров с РФ расходятся с тем, что прописано в законах страны, которые исключают возможность диалога. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", — отметил представитель Кремля.

Поводом для такого заявления стали высказывания пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой, но при наличии "ряда базовых принципов".