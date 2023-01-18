Криптобиржа-банкрот FTX заявила, что её обокрали хакеры на $415 млн
CNBC: Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX сообщила о краже $415 млн
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что хакеры украли у неё 415 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на презентацию юристов и советников компании.
"Обанкротившаяся криптофирма FTX заявила во вторник, что со счетов биржи была взломана криптовалюта на сумму 415 миллионов долларов", — говорится в публикации.
Указывается, что у международной компании всего было украдено 323 миллиона долларов, а у американского подразделения — ещё 90 миллионов долларов. Также из хедж-фонда Alameda Research выведено два миллиона долларов. Вероятно, кража связана со взломом систем FTX, которая была обнаружена после краха биржи в ноябре 2022 года.
Компания установила, что размер ликвидных средств для восстановления составляет примерно 5,5 миллиарда долларов. Сюда в том числе входит собственность основателя криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамских островах, она оценивается в сотни миллионов долларов.
Напомним, 11 ноября 2022-го криптобиржа FTX заявила о банкротстве. Соответствующее решение было принято для того, чтобы у компании была возможность продолжать деятельность, пока она пытается расплатиться по долгам. При этом Бэнкман-Фрид ушёл в отставку. На следующий день стало известно, что с криптобиржи исчезли средства клиентов на $1 млрд. А 13 декабря Бэнкман-Фрида задержали на Багамах по запросу властей США. Он обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Суд принял решение не отпускать его под залог.
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