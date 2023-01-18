Криптобиржа-банкрот FTX заявила, что её обокрали хакеры на $415 млн

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что хакеры украли у неё 415 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на презентацию юристов и советников компании.

"Обанкротившаяся криптофирма FTX заявила во вторник, что со счетов биржи была взломана криптовалюта на сумму 415 миллионов долларов", — говорится в публикации.

Указывается, что у международной компании всего было украдено 323 миллиона долларов, а у американского подразделения — ещё 90 миллионов долларов. Также из хедж-фонда Alameda Research выведено два миллиона долларов. Вероятно, кража связана со взломом систем FTX, которая была обнаружена после краха биржи в ноябре 2022 года.