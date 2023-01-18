Видео нелепого пения Байдена, не сумевшего вспомнить имя именинницы, стало вирусным
Newsweek: Президента США Байдена высмеяли в Сети из-за ляпа при исполнении песни
Поздравление от президента США Джо Байдена правозащитницы с днём рождения, когда он забыл её имя, попало в Сеть, после чего пользователи высмеяли американского лидера. Об этом пишет журнал Newsweek.
Байден решил спеть песню Happy Birthday, но запутался и пробормотал что-то невнятное, когда нужно было произнести имя Андреи. Видео с ляпом набрало более двух миллионов просмотров и стало вирусным.
Ранее Лайф писал, как Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине. Это случилось во время встречи с представителями благотворительной организации "Армия спасения" в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе.
YouTube / GOP War Room