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18 января, 04:44

В России запланировали массовый выпуск IP-камер видеонаблюдения

"Известия": В России к концу 2023 года начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения

Массовое производство IP-камер видеонаблюдения и их внедрение начнётся в России к концу 2023 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту "Новое индустриальное программное обеспечение", утверждённую правительством в декабре 2022 года.

За реализацию проекта отвечает Минцифры. Серийный выпуск и сбыт IP-камер должны быть налажены в 2023–2024 годах. За этот же период заказчикам должно быть поставлено не менее одного миллиона таких устройств. В 2023 году планируется организовать производство и поставки камер с улучшенными характеристиками, а именно с изменяемым фокусным расстоянием объектива.

Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнётся в 2024 году

Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнётся в 2024 году

В качестве соорганизаторов проекта и заказчиков камер в документе отмечены "Ростелеком" и "ЭР-Телеком холдинг". Параметры проектов находятся на стадии согласования, но известно, что производством камер будет заниматься ООО "Электра". Операторы связи планируют устанавливать устройства на улицах по заказу городских властей, а также на государственных и частных территориях.

Ранее вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров — сообщил, что серийное производство самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнётся в 2025 году.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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