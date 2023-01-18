В России запланировали массовый выпуск IP-камер видеонаблюдения

Массовое производство IP-камер видеонаблюдения и их внедрение начнётся в России к концу 2023 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту "Новое индустриальное программное обеспечение", утверждённую правительством в декабре 2022 года.

За реализацию проекта отвечает Минцифры. Серийный выпуск и сбыт IP-камер должны быть налажены в 2023–2024 годах. За этот же период заказчикам должно быть поставлено не менее одного миллиона таких устройств. В 2023 году планируется организовать производство и поставки камер с улучшенными характеристиками, а именно с изменяемым фокусным расстоянием объектива.

В качестве соорганизаторов проекта и заказчиков камер в документе отмечены "Ростелеком" и "ЭР-Телеком холдинг". Параметры проектов находятся на стадии согласования, но известно, что производством камер будет заниматься ООО "Электра". Операторы связи планируют устанавливать устройства на улицах по заказу городских властей, а также на государственных и частных территориях.