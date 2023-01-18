Россиян в большинстве городов на Крещение ждёт тёплая и ясная погода

К 19 января, когда в России будет Крещение, температура воздуха существенно снизится. Такой прогноз подготовили аналитики сервиса "Яндекс.Погода", с которым ознакомился Лайф.

"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", в Москве крещенских морозов ожидаемо не будет. 19 января в течение всего дня сохранится пасмурная и даже дождливая погода. Температура воздуха днём составит плюс три градуса, а скорость ветра — 6,4 метра в секунду. В ночь с 19 на 20 января также будет небольшой дождь, а температура снизится до плюс двух", — пояснил руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников самую ясную погоду застанут Волгоград, Самара и Ростов-на-Дону. В двух последних ожидается ясный и солнечный день. В Санкт-Петербурге тоже будет тепло: температура поднимется до плюс четырёх градусов.

Минус на градусниках сохранится в сибирских и уральских городах — Омске, Новосибирске, Перми, Челябинске и Екатеринбурге. Холоднее всего будет в Иркутске (минус 24 градуса), Красноярске (минус 12), Новосибирске (минус 12) и Омске (минус 11). Подобная погода ждёт также Уфу с Казанью, где будет около минус десяти градусов.