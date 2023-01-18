Минюст спас Байдена, решив не привлекать ФБР к делу о секретных документах

Минюст США решил отказаться от привлечения ФБР к работе по делу о найденных в доме президента страны Джо Байдена секретных документах, чтобы не усложнять расследование. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ведомство рассматривало данную возможность, но также увидело готовность адвокатов главы Белого дома к сотрудничеству. Газета подчёркивает, что эти данные "проливают новый свет на то, как усилия команды Байдена по сотрудничеству со следователями до сих пор помогали ей избегать более агрессивных действий со стороны правоохранительных органов".