Минюст спас Байдена, решив не привлекать ФБР к делу о секретных документах
WSJ: Минюст решил не привлекать ФБР к расследованию дела о секретных документах Байдена
Минюст США решил отказаться от привлечения ФБР к работе по делу о найденных в доме президента страны Джо Байдена секретных документах, чтобы не усложнять расследование. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ведомство рассматривало данную возможность, но также увидело готовность адвокатов главы Белого дома к сотрудничеству. Газета подчёркивает, что эти данные "проливают новый свет на то, как усилия команды Байдена по сотрудничеству со следователями до сих пор помогали ей избегать более агрессивных действий со стороны правоохранительных органов".
Примечательно, что совсем иной была реакция властей США на обнаружение секретных документов дома у экс-президента Дональда Трампа. Летом 2022 года для обыска его имения Мар-а-Лаго привлекались агенты ФБР. Тогда у Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов.
Как сообщал Лайф, изначально в аналитическом центре было найдено десять секретных документов времён вице-президентства Байдена. Сам он удивился, узнав об этой находке. Затем новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". Позже выяснилось, что в доме Байдена нашли ещё одну партию секретных документов. Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер считает, что Байден не желает прозрачного расследования дела о секретных документах.
Flickr / The White House