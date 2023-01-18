"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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18 января, 03:00

Россияне назвали главные рабочие сложности после длинных праздников

Опрос: После длительных выходных россияне на работе сталкиваются с недосыпом и ленью

Возвращение в рабочий режим после длительного отдыха не всем даётся легко. Недосып, лень и апатия — вот что сопровождает сотрудников на старте. Об этом стало известно из результатов исследования, проведённого сервисами "Работа.ру" и "СберЗдоровье", которые есть в распоряжении Лайфа.

Больше половины опрошенных (54%) отметили, что не испытывают сложностей с возвращением в рабочий режим после отпусков, праздничных и выходных дней. Однако некоторым на адаптацию необходимо время: кому-то до трёх дней (22%), другим до недели (11%), до двух недель (6%), а кому-то и вовсе необходим месяц (3%) или даже больше (4%). Вернувшиеся на работу россияне в целом уже встроились в привычный ритм, об этом заявили 64% участников опроса, 18% пока восстанавливают обычный режим. Столько же — продолжали работу даже в праздники.

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С недосыпом сотрудники сталкиваются чаще всего, его назвали 32% респондентов. Затем идут лень и нежелание работать (27%), а 22% мучает апатия. У 17% участников исследования трудности возникают с большим числом рабочих задач, 14% опрошенных страдают от несобранности, а ещё 12% респондентов отметили, что у них оставались незакрытые задачи с прошлого года.

"Потеря продуктивности после длительных выходных называется позитивным стрессом, при котором снижен уровень адреналина. Он уменьшается благодаря отдыху, расслаблению и положительным эмоциям. От уровня адреналина зависит наша собранность, включённость, эффективность, внимательность", — пояснила психолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дарья Якуба.

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Также эксперт добавила, что вторая причина состояния апатии, вялости, отсутствия мотивации — эффект контраста, когда мозг преувеличенно воспринимает обычную картину жизни и необходимость концентрироваться на задачах на фоне предыдущих долгих расслабленных выходных или отпуска. Вернуть концентрацию поможет планирование, а также здоровое питание, режим сна, прогулки и спорт.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина рассказала, что самое подходящее время в году, чтобы поменять работу, — это весна и период с августа по ноябрь. Также эксперт отметила, что россияне крайне редко работают всю жизнь на одном месте, каждый третий меняет организацию раз в четыре-пять лет, треть — раз в один-три года.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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