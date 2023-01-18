Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна получить любое оружие, которое может использовать.
"Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?" — написала дипломат в телеграм-канале.
А премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам хочет присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине ЗРК Patriot. По данным СМИ, правительство страны в ближайшее время примет окончательное решение по оказанию помощи Киеву комплексами ПВО.
VK / МИД России