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18 января, 02:16

В США заявили о "тайном плане" в отношении России

Политический обозреватель Хортон рассказал о "тайном плане" США в отношении России

У властей США есть "тайный" план в отношении России. Такое мнение высказал политический обозреватель Скотт Хортон. В эфире ютуб-канала Judging Freedom он отметил, что речь идёт о поддержке Вашингтоном "повстанческого движения" в западной части Украины против российских сил на востоке.

Хортон вспомнил, в частности, конфликт в Афганистане, когда руководство США "поддерживало моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена", в результате чего "тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз".

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"Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну, — такова их "ползучая" задача, и она становится всё шире", — подчеркнул обозреватель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии является неприемлемым. По его словам, оно мешает наладить переговорный процесс.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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