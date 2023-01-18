В США заявили о "тайном плане" в отношении России

У властей США есть "тайный" план в отношении России. Такое мнение высказал политический обозреватель Скотт Хортон. В эфире ютуб-канала Judging Freedom он отметил, что речь идёт о поддержке Вашингтоном "повстанческого движения" в западной части Украины против российских сил на востоке.

Хортон вспомнил, в частности, конфликт в Афганистане, когда руководство США "поддерживало моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена", в результате чего "тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз".

"Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну, — такова их "ползучая" задача, и она становится всё шире", — подчеркнул обозреватель.