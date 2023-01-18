Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года тюрьмы по делу о взятке

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере, ему назначено 16,5 года лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

"Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере)", — сказано в записи ведомства.

Помимо тюремного заключения в колонии строгого режима фигурант должен выплатить штраф в размере 150 млн рублей, также он лишён права занимать государственные должности на 12 лет. Арест на его имущество и денежные средства на сумму более 36 млн рублей сохраняется.