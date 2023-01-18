Во Франции начали судить участников планируемого покушения на Макрона

В Париже начался суд над 13 участниками планируемого покушения на президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает AFP.

Расследование дела было начато в октябре 2018 года после сообщений о покушении на Макрона во время церемонии по случаю 100-летней годовщины подписания перемирия в конце Первой мировой войны. Ультраправый активист Жан-Пьер Буйе и другие преступники планировали пронести на мероприятие керамический нож.

Буйе вместе с тремя сообщниками был задержан в Мозеле за два дня до празднования. У него дома было обнаружено оружие и патроны к нему. Позднее с помощью данных из группы в соцсетях, где преступник был одним из администраторов, было поймано ещё несколько человек. Среди подсудимых — 12 мужчин и две женщины от 26 до 66 лет.

Кроме покушения на французского лидера злоумышленникам вменяются планы по нападению на мигрантов и мечети. По информации следствия, они обсуждали возможный государственный переворот и во время личных встреч "с милитаристским уклоном" в 2017 и 2018 году.