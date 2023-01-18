Во Франции начали судить участников планируемого покушения на Макрона
AFP: Во Франции начался суд над 13 участниками планируемого покушения на Макрона
В Париже начался суд над 13 участниками планируемого покушения на президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает AFP.
Расследование дела было начато в октябре 2018 года после сообщений о покушении на Макрона во время церемонии по случаю 100-летней годовщины подписания перемирия в конце Первой мировой войны. Ультраправый активист Жан-Пьер Буйе и другие преступники планировали пронести на мероприятие керамический нож.
Буйе вместе с тремя сообщниками был задержан в Мозеле за два дня до празднования. У него дома было обнаружено оружие и патроны к нему. Позднее с помощью данных из группы в соцсетях, где преступник был одним из администраторов, было поймано ещё несколько человек. Среди подсудимых — 12 мужчин и две женщины от 26 до 66 лет.
Кроме покушения на французского лидера злоумышленникам вменяются планы по нападению на мигрантов и мечети. По информации следствия, они обсуждали возможный государственный переворот и во время личных встреч "с милитаристским уклоном" в 2017 и 2018 году.
Напомним, что 3 июля 2018 года французская полиция отчиталась о предотвращении покушения на Макрона. Покушение на президента Франции было запланировано на 14 июля во время национального парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских Полях. Предполагаемым организатором несостоявшегося покушения стал 23-летний мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантёй.
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