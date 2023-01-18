В Японии сделали для Запада неприятное открытие о России

Российская экономика выстояла перед лицом санкций западных стран, при этом менталитет россиян сыграл большую роль в обеспечении устойчивости страны. Об этом говорится в статье японского журналиста Ватару Накамуры, опубликованной на портале Yahoo News Japan.

Публицист отметил, что экономические санкции Запада оказали определённое влияние на Россию, однако серьёзных трудностей не возникло. Из репортажей многих СМИ могло сложиться впечатление, что российская экономика обвалится под влиянием санкций, но она показала удивительную стойкость. Например, в ответ на уход из страны ряда западных брендов власти разрешили параллельный импорт, поэтому продукция многих западных брендов до сих пор присутствует на полках российских магазинов.

Накамура также подчеркнул, что, например, в октябрьском обзоре МВФ Россия стала единственной страной, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения. По словам журналиста, устойчивость российской экономики обеспечивают множество факторов: торговля с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей, продовольственное самообеспечение. Ещё одной важной составляющей экономической стабильности страны автор назвал менталитет россиян. Поэтому оценка России по западным меркам — ошибочный подход, подытожил Накамура.