У британского клуба "Манчестер Юнайтед" может смениться владелец
Компания миллиардера Рэтклиффа первой подала заявку на покупку "Манчестер Юнайтед"
Компания Ineos, владельцем которой является британский миллиардер Джим Рэтклифф, подала заявку на покупку футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Times.
Рэтклифф первым из упоминавшихся в СМИ претендентов на покупку английской команды публично подтвердил заинтересованность. Для того чтобы стать претендентом, нужно зарегистрироваться в торговом банке, проводящем продажу клуба. Торги должны начаться уже в феврале.
"Мы официально включились в процесс", — сказал представитель миллиардера.
Нынешними владельцами клуба "Манчестер Юнайтед" являются братья Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер, которые купили его в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов.
Ранее Лайф писал, что украинский полузащитник Михаил Мудрик перешёл в "Челси" за 100 миллионов евро. Английский футбольный клуб выплатит украинскому "Шахтёру", за который выступал Мудрик, 70 млн евро за трансфер игрока, а ещё 30 млн — в качестве бонусов.
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