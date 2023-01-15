Украинский футболист Мудрик обошёлся "Челси" в 100 миллионов евро

Украинский полузащитник Михаил Мудрик подписал соглашение с английским футбольным клубом "Челси" до лета 2031 года. Об этом рассказала пресс-служба лондонского клуба.

"Я счастлив подписать контракт с "Челси". Это большой клуб в фантастической лиге. Я очень рад встретиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможность начать работу с главным тренером Грэмом Поттером", — поделился спортсмен.

Мудрик играл за украинский ФК "Шахтёр", которому "Челси" выплатил 70 миллионов евро за трансфер игрока, ещё 30 миллионов евро было насчитано в качестве бонусов. В истории футбола Украины это самый дорогой переход спортсмена. В "Челси" уже назвали Мудрика "очень интересным талантом", который должен усилить атакующую сторону команды.