В Приморье умерла многодетная мать, добиравшаяся в больницу с острова Путятина почти сутки

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летней жительницы острова Путятина в Приморье. Как уточнили в региональном ведомстве, женщина не получила необходимую медицинскую помощь из-за отсутствия транспортного сообщения.

Ранее в соцсетях появилась информация о многодетной матери, которая 13 января обратилась за помощью врачей по месту жительства. После медосмотра ей поставили предварительный диагноз панкреонекроз и направили в больницу во Владивостоке.

Из-за шторма до медучреждения женщина не могла добраться — с отрезанного от транспортного сообщения острова Путятина в итоге её эвакуировали спустя почти сутки. В больнице ей сразу начали оказывать помощь, но улучшения так и не наступило. Пациентка скончалась.

"Прокуратура ЗАТО города Фокино признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", — сообщили в ведомстве.