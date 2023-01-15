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15 января, 15:30

В Приморье умерла многодетная мать, добиравшаяся в больницу с острова Путятина почти сутки

<p>Эвакуация матери троих детей с острова Путятина. Фото © Администрация города Фокино</p>

Эвакуация матери троих детей с острова Путятина. Фото © Администрация города Фокино

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летней жительницы острова Путятина в Приморье. Как уточнили в региональном ведомстве, женщина не получила необходимую медицинскую помощь из-за отсутствия транспортного сообщения.

Ранее в соцсетях появилась информация о многодетной матери, которая 13 января обратилась за помощью врачей по месту жительства. После медосмотра ей поставили предварительный диагноз панкреонекроз и направили в больницу во Владивостоке.

Из-за шторма до медучреждения женщина не могла добраться — с отрезанного от транспортного сообщения острова Путятина в итоге её эвакуировали спустя почти сутки. В больнице ей сразу начали оказывать помощь, но улучшения так и не наступило. Пациентка скончалась.

"Прокуратура ЗАТО города Фокино признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", — сообщили в ведомстве.

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

Ещё одна жительница Приморья неделю не могла выйти из дома из-за огромных сугробов, которые не давали ей даже открыть калитку. Информация о том, что территорию не убирали на протяжении недели, будет передана в прокуратуру.

Ирина Фальке

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