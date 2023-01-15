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15 января, 15:07

В Югре один пациент сломал охраннику больницы нос, а второй пытался зарезать медсестру ножницами

В Югре пациенты дважды за вечер напали на сотрудников больницы

Сразу два случая нападения нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошло за один вечер. Об этом рассказали в медучреждении.

"Вечером 13 января в приёмном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов. В первом случае было совершено нападение на охранника, которому нетрезвый посетитель сломал нос. Во втором — пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим", пояснили в клинике.

Региональный главк СК уже завёл уголовное дело по факту нападения на медицинского работника. Подозреваемым стал 31-летний гражданин одного из соседних государств, ему вменяется покушение на убийство. Мужчина задержан. Как отметили в ведомстве, злоумышленник был пьян в момент инцидента, он не смог никого ранить из-за оказанного ему сопротивления. В больнице подчеркнули, что подобные ситуации доказывают незащищённость медперсонала от агрессии некоторых пациентов.

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Ранее сообщалось, что в Балакове Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой помощи. Медик получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану на затылке.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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