В Югре один пациент сломал охраннику больницы нос, а второй пытался зарезать медсестру ножницами

Сразу два случая нападения нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошло за один вечер. Об этом рассказали в медучреждении.

"Вечером 13 января в приёмном покое Мегионской городской больницы произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов. В первом случае было совершено нападение на охранника, которому нетрезвый посетитель сломал нос. Во втором — пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим", — пояснили в клинике.

Региональный главк СК уже завёл уголовное дело по факту нападения на медицинского работника. Подозреваемым стал 31-летний гражданин одного из соседних государств, ему вменяется покушение на убийство. Мужчина задержан. Как отметили в ведомстве, злоумышленник был пьян в момент инцидента, он не смог никого ранить из-за оказанного ему сопротивления. В больнице подчеркнули, что подобные ситуации доказывают незащищённость медперсонала от агрессии некоторых пациентов.