Двое взрослых и ребёнок погибли в страшном ДТП с грузовиком в Башкирии
В Башкирии три человека погибли при столкновении легкового авто с грузовиком
Последствия ДТП в Салаватском районе. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
В Республике Башкортостан произошло серьёзное ДТП с большегрузом, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Всё произошло сегодня в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачёво – Месягутово – Ачит, где столкнулись "газель" и легковушка Chery Tiggo. Помимо погибших, в числе которых есть 12-летний ребёнок, трое получили ранения различной степени тяжести.
"Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", — уточнили спасатели.
По данным ГИБДД, в результате ДТП "газель" отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а легковушка прилетела в припаркованный лесовоз Volvo.
Ранее Лайф сообщал о пяти погибших в результате ДТП с легковушкой и автобусом в Кемеровской области. Как выяснили в полиции, водитель первого авто нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с общественным транспортом, который ехал по встречной полосе. В этот момент в автобусе находилось 12 человек.