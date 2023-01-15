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15 января, 14:58

Двое взрослых и ребёнок погибли в страшном ДТП с грузовиком в Башкирии

В Башкирии три человека погибли при столкновении легкового авто с грузовиком

<p>Последствия ДТП в Салаватском районе. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchsrb01/2777" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Последствия ДТП в Салаватском районе. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

В Республике Башкортостан произошло серьёзное ДТП с большегрузом, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Всё произошло сегодня в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачёво – Месягутово – Ачит, где столкнулись "газель" и легковушка Chery Tiggo. Помимо погибших, в числе которых есть 12-летний ребёнок, трое получили ранения различной степени тяжести.

"Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", — уточнили спасатели.

По данным ГИБДД, в результате ДТП "газель" отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а легковушка прилетела в припаркованный лесовоз Volvo.

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Ранее Лайф сообщал о пяти погибших в результате ДТП с легковушкой и автобусом в Кемеровской области. Как выяснили в полиции, водитель первого авто нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с общественным транспортом, который ехал по встречной полосе. В этот момент в автобусе находилось 12 человек.

Николь Вербер

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