Двое взрослых и ребёнок погибли в страшном ДТП с грузовиком в Башкирии

В Республике Башкортостан произошло серьёзное ДТП с большегрузом, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Всё произошло сегодня в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачёво – Месягутово – Ачит, где столкнулись "газель" и легковушка Chery Tiggo. Помимо погибших, в числе которых есть 12-летний ребёнок, трое получили ранения различной степени тяжести.

"Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", — уточнили спасатели.

По данным ГИБДД, в результате ДТП "газель" отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а легковушка прилетела в припаркованный лесовоз Volvo.