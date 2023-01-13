Всё в крови, голова пробита: Семья из костромского "Пункта назначения" отделалась не только испугом

Фуру, с которой на трассе в Костромской области на встречное авто свалилась глыба льда, всё ещё не могут найти. Об этом Лайфу рассказала женщина, находившаяся в пострадавшей машине вместе с семьёй. По её словам, в результате ДТП сильные травмы получили супруг и младшая дочь, остальные отделались синяками.

Наша собеседница рассказала, в тот день они всем семейством возвращались в Кострому от родственников. После внезапного "сюрприза" от проезжавшей по встречке фуры они остались на трассе и пытались поймать хоть какую-то машину, чтобы им помогли оказать первую помощь. К счастью, остановились проезжавшие мимо парни.

"Муж пострадал, ему швы накладывали, голова пробита сильно. Всё было в крови: голова, лицо. <...> Дочка младшая пострадала, лицо всё в ссадинах, на груди — синяк. У старшей дочки на ногах тоже гематомы, у меня самой. Сильнее всего пострадали супруг и младшая дочь", — рассказала наша собеседница.

Пострадавший глава семейства. Фото © LIFE

Лишних средств на ремонт автомобиля у семьи особо нет, а их страховая компания отказала в выплате и перекинула ответственность на виновника инцидента. Сейчас потерпевшая сторона надеется, что водителя фуры всё-таки найдут. По предварительным данным, сумма ущерба составляет порядка 100 тысяч рублей.