Психолог объяснил, как "зарплата" за хорошие оценки и помощь по дому портит детей

Нельзя ребёнку платить за хорошую учёбу или работу по дому, иначе он перестанет стараться. Об этом рассказал психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов в беседе с "Газетой.ru".

"Если родители платят деньги за оценки, у детей быстро пропадает интерес к знаниям. Стоит вам только "просрочить платёж", ребёнок перестанет стараться. Зачем это делать, если ему не заплатят? А учёба — это про поиск себя и интерес к миру", — подчеркнул специалист.

По его словам, в детстве ребёнок расширяет свой кругозор, определяется с тем, что для него близко. А метод воспитания с зарплатой развивает в детях цинизм и подменяет ценности. Как объяснил Борисов, из-за такого подхода в будущем ребёнок будет браться за всё, лишь бы получить как можно больше денег. В результате появятся проблемы с самореализацией. Чтобы научить ребёнка обращаться с деньгами, следует давать ему на карманные расходы.

"Карманные деньги, которые даются просто так, не за заслуги и не в качестве похвалы, — необходимость. Это важно, чтобы у ребёнка сформировался образ денег, понимание, что это такое, как они влияют на его жизнь, что с ними можно делать", — подчеркнул психолог.

Он посоветовал объяснять ребёнку на примере карманных денег, как следует тратить средства и накапливать. Также можно помочь ему в первом заработке. Например, если ребёнок хорошо рисует шаржи по фотографии, стоит рассказать об этом знакомым. Получив деньги за свою работу, ребёнок поймёт, что такое зарабатывание средств и ответственность, заключил Борисов.