У Романа Костомарова выявили двусторонний гидроторакс, состояние ухудшилось

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, продолжает ухудшаться. По данным источника Лайфа, по сравнению с 10 января медики наблюдают отрицательную динамику. Сейчас спортсмен по-прежнему находится под ИВЛ в клиническом центре "Коммунарка".

Новые обследования выявили у Костомарова двусторонний гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральной полости. Эта жидкость начинает давить на лёгкие и друге органы, может спровоцировать тяжёлое осложнение — острую дыхательную недостаточность. Кроме того, при гидротораксе существует высокий риск смещения внутренних органов, нарушения кровообращения и развития тяжёлой сердечной патологии.