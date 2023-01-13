У Романа Костомарова выявили двусторонний гидроторакс, состояние ухудшилось
Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, продолжает ухудшаться. По данным источника Лайфа, по сравнению с 10 января медики наблюдают отрицательную динамику. Сейчас спортсмен по-прежнему находится под ИВЛ в клиническом центре "Коммунарка".
Новые обследования выявили у Костомарова двусторонний гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральной полости. Эта жидкость начинает давить на лёгкие и друге органы, может спровоцировать тяжёлое осложнение — острую дыхательную недостаточность. Кроме того, при гидротораксе существует высокий риск смещения внутренних органов, нарушения кровообращения и развития тяжёлой сердечной патологии.
Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сейчас его состояние оценивается как крайне тяжёлое. В первых числах января фигурист участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха, причём одно из выступлений проходило на 25-градусном морозе. В СМИ появилась информация о том, что Костомаров якобы катался с температурой 38,4, избегал лечения медикаментами и окунался в прорубь. Однако отец спортсмена это опроверг.
Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров
ТАСС / Вячеслав Прокофьев