Чирлидершу из Москвы развели почти на 900 тысяч, угрожая наказанием за финансирование Украины

В Москве мошенники вынудили 21-летнюю чирлидершу перевести им почти 900 тысяч рублей, убедив в том, что её могут привлечь к ответственности за финансирование Украины. Об этом Лайфу сообщил источник.

В перерывах между танцами девушке позвонил неизвестный мужчина и представился "сотрудником экономической безопасности". Он сказал, что кто-то перевёл с её счёта 100 тысяч рублей гражданину Украины и теперь чирлидерше грозит уголовное наказание за "спонсорство терроризма". Однако этого можно избежать, уточнил злоумышленник.

Для этого девушке сказали установить приложение и ввести туда данные банковской карты и указать код из СМС. Напуганная спортсменка сделала всё так, как ей велели, и в итоге лишилась 220 тысяч рублей. Но на этом мошенники не остановились и принялись дальше разводить жертву.

Злоумышленники сообщили пострадавшей, что на неё якобы пытаются оформить кредит на 500 тысяч рублей, и отметили, что выход из положения есть — нужно всего лишь взять заём раньше. Девушка решила не терять времени и отправилась в отделение, где оформила кредит. Полученные 290 тысяч рублей она тут же перевела кому-то в "экономическую безопасность", но на этом не остановилась и поехала в другие финансовые организации оформлять займы.

В общей сложности чирлидерша перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей, после чего злоумышленники решили, что с неё достаточно, и перестали выходить на связь. Тут пострадавшая и поняла, что дело нечисто, и обратилась в полицию.