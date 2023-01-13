Ушастый выше синих: "Чебурашка" в прокате побил уникальный 14-летний рекорд "Аватара"
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката, обогнав "Аватар"
Обложка © "Чебурашка". Режиссёр — Дмитрий Дьяченко, сценаристы — Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / Kino-teatr.ru
Семейная комедия "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории отечественного кинопроката, а сборы картины превзошли отметку в 3,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Согласно последним данным, кассовые сборы "Чебурашки" составили 3 528 556 464 рубля. До этого лидером отечественного проката был фильм "Аватар" (2009 год), который собрал 3 516 796 661 рубль. До этого комедия "Чебурашка" стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что одной из причин успеха "Чебурашки" стала низкая конкуренция в кинотеатрах.