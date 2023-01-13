Ушастый выше синих: "Чебурашка" в прокате побил уникальный 14-летний рекорд "Аватара"

Семейная комедия "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории отечественного кинопроката, а сборы картины превзошли отметку в 3,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно последним данным, кассовые сборы "Чебурашки" составили 3 528 556 464 рубля. До этого лидером отечественного проката был фильм "Аватар" (2009 год), который собрал 3 516 796 661 рубль. До этого комедия "Чебурашка" стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката.