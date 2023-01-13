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13 января, 13:54

Ушастый выше синих: "Чебурашка" в прокате побил уникальный 14-летний рекорд "Аватара"

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката, обогнав "Аватар"

<p>Обложка © "Чебурашка". Режиссёр — Дмитрий Дьяченко, сценаристы — Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/148810/foto/1313130/https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/148810/foto/i3/1322883/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © "Чебурашка". Режиссёр — Дмитрий Дьяченко, сценаристы — Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / Kino-teatr.ru

Семейная комедия "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории отечественного кинопроката, а сборы картины превзошли отметку в 3,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно последним данным, кассовые сборы "Чебурашки" составили 3 528 556 464 рубля. До этого лидером отечественного проката был фильм "Аватар" (2009 год), который собрал 3 516 796 661 рубль. До этого комедия "Чебурашка" стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката.

7 секретов успеха нового "Чебурашки", который собрал огромную кассу

7 секретов успеха нового "Чебурашки", который собрал огромную кассу

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что одной из причин успеха "Чебурашки" стала низкая конкуренция в кинотеатрах.

Артур Белкин

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