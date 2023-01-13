Более 78% россиян заявили о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам еженедельного опроса.

В тройку лидеров с наибольшим доверием со стороны россиян также вошли глава кабинета министров Михаил Мишустин (61,8%) и председатель фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов (32,4%).

Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 74,9% опрошенных. Также больше половины респондентов (52,8%) высказались о доверии Мишустину. Что касается доверия российскому правительству, то об этом заявили 49,9% опрошенных.

Во ВЦИОМе уточнили, что опрос проводился в формате телефонного обзвона с 26 по 30 декабря. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.