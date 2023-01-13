Более 78% россиян заявили о доверии Путину
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78,4% жителей России
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,4% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам еженедельного опроса.
В тройку лидеров с наибольшим доверием со стороны россиян также вошли глава кабинета министров Михаил Мишустин (61,8%) и председатель фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов (32,4%).
Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 74,9% опрошенных. Также больше половины респондентов (52,8%) высказались о доверии Мишустину. Что касается доверия российскому правительству, то об этом заявили 49,9% опрошенных.
Во ВЦИОМе уточнили, что опрос проводился в формате телефонного обзвона с 26 по 30 декабря. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Ранее Лайф писал, что больше половины жителей России назвали Владимира Путина главным политиком 2022 года.