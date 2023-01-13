Знакомьтесь, Декабристка: Клонированная корова впервые в России принесла потомство
Клонированная корова впервые в России принесла потомство
Клонированная корова Цветочек и её детёныш Декабристка. Обложка © Пресс-служба Минсельхозпрода Московской области
В Московской области клонированная корова принесла потомство, это первый случай в России. Телёнок женского пола родился 30 декабря минувшего года, назвали Декабристкой, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
"Появление первого в России телёнка от клонированной матери — большое достижение наших учёных. Сейчас животные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов", — рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий ведомство.
Как он уточнил, эксперимент провели сотрудники Федерального научно-исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени Эрнста. Первый клон крупного рогатого скота учёные смогли создать в апреле 2020 года. Родившейся тогда корове дали кличку Цветочек, это имя она получила из-за названия клеточной линии, использованной в качестве доноров ядер для клонирования. Полученные за годы экспериментов результаты свидетельствуют о необходимости продолжения данного исследования, подчеркнул Филимонов.
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А ранее Лайф сообщал, что китайские учёные впервые клонировали коня для скачек. Сейчас жеребёнку по кличке Чжуан Чжуан семь месяцев, планируется, что он будет участвовать в Олимпийских играх в 2028 году.