Знакомьтесь, Декабристка: Клонированная корова впервые в России принесла потомство

В Московской области клонированная корова принесла потомство, это первый случай в России. Телёнок женского пола родился 30 декабря минувшего года, назвали Декабристкой, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

"Появление первого в России телёнка от клонированной матери — большое достижение наших учёных. Сейчас животные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением специалистов", — рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий ведомство.

Как он уточнил, эксперимент провели сотрудники Федерального научно-исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени Эрнста. Первый клон крупного рогатого скота учёные смогли создать в апреле 2020 года. Родившейся тогда корове дали кличку Цветочек, это имя она получила из-за названия клеточной линии, использованной в качестве доноров ядер для клонирования. Полученные за годы экспериментов результаты свидетельствуют о необходимости продолжения данного исследования, подчеркнул Филимонов.