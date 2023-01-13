Психолог объяснила, почему в семьях на разговоры о сексе нередко наложено табу

Передающиеся из поколения в поколение гендерные травмы зачастую мешают взрослым поговорить с детьми на тему секса, а чтобы это преодолеть, необходим процесс оздоровления общества. Об этом ЕАН рассказала семейный и детский психолог Кристина Косаковская.

"В каждой семье есть свой сексуальный сценарий. И часто сценарии — это гендерные травмы, которые передаются из поколения в поколение. У нас получается наслоение культурных и социальных норм, личных травм, семейных сценариев. В итоге получаем табуированность темы секса", — заметила Косаковская.

Речь, как отмечает психолог, идёт о межпоколенческих травмах, когда кто-то из предков получил сексуальную травму и не проработал её. Впоследствии она будет переходить потомкам и передаваться через реакцию на те или иные ситуации, ставшие триггером травмы. При этом, если родители видят, что с их ребёнком что-то происходит, необходимо обратиться к психологу.